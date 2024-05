Anklagere beder dommer give Trump mundkurv på i dokumentsag

Anklagemyndigheden i Donald Trumps dokumentsag har bedt sagens dommer forhindre den tidligere præsident i at komme med udtalelser, der kan skade retsprocessen.

Det skriver Reuters på baggrund af et retsdokument.

Specialanklager Jack Smith begrunder anmodningen med, at Trump for nylig skal være kommet med "adskillige bevidst falske og provokerende udtalelser, som fordrejer de omstændigheder, som FBI planlagde og gennemførte ransagningen i Mar-a-Lago på."

FBI-agenter foretog i 2022 en ransagning i Trumps bolig i Mar-a-Lago i Florida.

Her fandt de 13.000 dokumenter, som stod stablet i kasser i boligen. Blandt dem var tophemmelige dokumenter, som indeholder informationer om det amerikansk atomprogram og nationale sikkerhedsbrister.

Jack Smith henviser i retsdokumentet blandt andet til, at Trump i beskeder til præsidentkandidatens kampagnehold har hævdet, at FBI havde fået bemyndigelse til at snigmyrde ham under ransagningen.

- Trumps gentagne, forkerte fremstilling af sagens fakta har bragt de retshåndhævede myndigheder, der er involveret i efterforskningen og retssagen, i fare. Det truer sagens integritet, skriver specialanklageren.

Han fastholder, at myndighederne foretog en både ordentlig og professionel ransagningen.

Efter ransagningen blev den tidligere præsident anklaget for i 40 tilfælde at have opbevaret følsomme nationale sikkerhedsdokumenter ulovligt.

Donald Trump har nægtet sig skyldig. I februar indgav han en officiel anmodning om, at straffesagen om de hemmelige dokumenter skulle droppes.

I begyndelsen af maj blev sagen udsat på ubestemt tid.

Ekspræsidenten står i alt overfor fire straffesager, hvor en af dem er opbevaring af hemmelige dokumenter i sit hjem i Mar-a-Lago.

De tre andre sager inkluderer den igangværende sag om udbetaling af tys-tys-penge til Stormy Daniels samt en sag om manipulation af valgresultatet i delstaten Georgia under præsidentvalget i 2020 og en sammensværgelse mod USA ved at forsøge at omgøre valgresultatet.

Trump står til at blive Republikanernes præsidentkandidat ved valget til november.

/ritzau/Reuters