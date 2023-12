Anklagere dropper anden retssag mod svindeldømt FTX-stifter

Anklagere har ikke planer om, at gennemføre en anden retssag mod stifteren af den krakkede kryptobørs FTX, Sam Bankman-Fried.

Det fremgår af et brev til den føderale domstol på Manhattan i USA.

I brevet skriver anklagerne, at den "stærke offentlige interesse" i at nå en hurtig ende på sagen opvejer fordelene ved at gennemføre endnu en retssag.

I november blev Sam Bankman-Fried kendt skyldig i samtlige af de syv tilfælde af bedrageri og sammensværgelse, han stod over for i den første retssag.

Den 31-årige tidligere milliardær stod over for yderligere seks anklager herunder for ulovlig kampagnefinansiering og sammensværgelse for at begå bestikkelse.

Sam Bankman-Frieds advokater har afvist at kommentere sagen over for Reuters.

Ifølge anklagerne er de fleste af de beviser, som kunne blive fremført i en anden retssag, allerede blevet præsenteret i den første retssag.

De mener heller ikke, at endnu en retssag ville påvirke længden af Bankman-Frieds fængselsstraf, fordi dommeren i sagen, Lewis Kaplan, i forvejen kan tage det hele med i sine overvejelser.

Strafudmålingen er sat til at finde sted 28. marts 2024. Her risikerer FTX-stifteren at blive idømt årtier bag tremmer.

I retssagen tidligere i år gik hovedtiltalen på, at Sam Bankman-Fried havde suget otte milliarder dollar, svarende til 56 milliarder kroner, af kundernes penge ud af kryptobørsen FTX for at få pengene til at række i søsterselskabet Alameda Research.

I Alameda Research blev pengene brugt til at betale långivere samt at udlåne penge til Sam Bankman-Fried og andre direktører.

Under retssagen vidnede Sam Bankman-Fried selv. Han forklarede, at han lavede fejl, da han stod i spidsen for FTX, men at han ikke har stjålet penge fra kunder.

- Vi troede, vi ville være i stand til at lave det bedste produkt på markedet. Det viste sig praktisk talt, at det modsatte var tilfældet, sagde han under sin vidneforklaring.

Han sagde, at han mente, at det var tilladt at låne penge fra FTX til Alameda Research. Men han erkendte, at han burde have oprettet et team til at overvåge risikostyringen.

Sam Bankman-Fried grundlagde FTX i 2019 og blev milliardær på kryptovaluta.

Finansmediet Forbes anslog i 2021, at Bankman-Frieds personlige formue var på 26,5 milliarder dollar. Det svarer til knap 187 milliarder kroner.

I slutningen af 2022 gik FTX konkurs med et brag, og Bankman-Frieds personlige formue blev decimeret.

/ritzau/Reuters