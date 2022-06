Anklagere går efter mindst 25 års fængsel til R. Kelly

Det fremgår af retsdokumenter indgivet af anklagemyndigheden ved en domstol i Brooklyn i New York City onsdag.

I dokumenterne skriver anklagerne, at den i dag 55-årige musiker i løbet af et kvart århundrede udnyttede sin stjernestatus og rigdom til at lokke kvinder og mindreårige piger til sex.

Samtidig var han "på ubarmhjertig vis" ligeglad med sine ofre og udviste ingen anger.

- Hans årtier lange lovovertrædelser ser faktisk ud til at være drevet af narcissisme og en tro på, at hans musikalske talent fritog ham for ethvert behov for at tilpasse sin adfærd til loven - uanset hvor destruktiv, skadelig, ydmygende eller krænkende adfærden var for andre, oplyser anklagemyndigheden.

Anklagerne mener, at R. Kelly, der har siddet varetægtsfængslet siden 2019, fortsat er en "alvorlig fare" for offentligheden.

Derfor bør han holdes bag lås og slå, indtil han er langt oppe i 70'erne, mener anklagerne.

Når R. Kelly møder i retten igen den 29. juni, hvor der er strafudmåling i sagen, står han over en fængselsstraf på minimum ti år.

Hans advokat, Jennifer Bonjean, mener, at han skal have maksimalt 14 års fængsel.

R. Kelly, hvis borgerlige navn er Robert Sylvester Kelly, blev i september sidste år dømt for i årtier at have stået i spidsen for et netværk af personer, der gennemførte menneskehandel med et seksuelt motiv.

Under retssagen har R. Kelly nægtet sig skyldig i alle anklagepunkter.

Et af punkterne handlede om et tilfælde af afpresning, mens de otte andre handlede om transport af personer over statsgrænser med prostitution for øje.

Vidner har beskrevet, hvordan de håbede, at R. Kelly kunne være med til at kickstarte deres karriere. Men de fandt hurtigt ud af, at han krævede, at de gjorde præcis, hvad han sagde, og straffede dem, hvis de ikke gjorde.

Et vidne har også fortalt, hvordan hun håbede at lave et interview med ham. I stedet låste han hende inde i to dage uden mad og vand, inden han udsatte hende for overgreb.

/ritzau/Reuters