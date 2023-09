Anklagere i USA sigter fremtrædende senator for korruption

Den amerikanske senator Robert Menendez og hans hustru, Nadine, er blevet sigtet i en korruptionssag. Det skriver New York Times og Reuters.

Der er tre anklagepunkter mod hver af de to. Blandt andet er ægteparret sigtet for at have taget imod store kontantbeløb, guld og dyre biler fra tre forretningsmænd i New Jersey til gengæld for politisk indflydelse.

Robert - eller Bob - Menendez er valgt i New Jersey for Demokraterne. Han er formand for Senatets udenrigsudvalg.

Sigtelserne blev fredag fremlagt ved en føderal domstol i New York City.

Det er ikke første gang, at Robert Menendez er sigtet i en korruptionssag.

I 2017 blev han ved en domstol i New Jersey anklaget for at have taget imod rejser med privatfly, kampagnebidrag og andre former for bestikkelse fra en rigmand.

Til gengæld skulle Menendez give politiske tjenester til vedkommende.

Nævningetinget i den sag kunne dog ikke nå til enighed, og Menendez blev aldrig dømt.

Han har siden 2006 været valgt ind som en af de 100 senatorer i Kongressen i Washington D.C.

/ritzau/Reuters