Anklagere vil varetægtsfængsle 19-årig i sag om Malmø-drab

En 19-årig mistænkt, der selv udtrykker forfærdelse over skyderi i Malmø, begæres varetægtsfængslet.

Den svenske anklagemyndighed vil have en 19-årig mistænkt varetægtsfængslet efter et skuddrab i Malmø mandag.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Retten i Malmø skal tage stilling til anmodningen torsdag klokken 13.30.

Anklagemyndigheden mistænker manden for at have været involveret i drabet på den 31-årige kvinde og for at have været involveret i et forsøg på at dræbe en mand, der også var til stede nær gerningsstedet.

Den 19-årige mand blev mandag anholdt. Han nægter sig skyldig.

Samtidig har han kaldt den ugerning, som han er mistænkt for at være involveret i, for "afskyelig". Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

/ritzau/