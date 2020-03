Anklagerne mod Israels premierminister

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, er tiltalt i tre sager om korruption. De benævnes som sag 1000, sag 2000 og sag 4000. Retssagen mod ham indledes 17. marts.

* Sag nummer 1000: Dyrebare gaver til Netanyahu-familien

Netanyahu mistænkes for at have modtaget gaver fra velhavende personer til gengæld for økonomiske eller personlige tjenester.

* Sag nummer 2000: En hemmelig avisaftale

Netanyahu menes at have forsøgt at indgå en aftale med ejeren af den israelske avis Yediot Aharonot for positiv omtale.

* Sag nummer 4000: Positiv omtale til gengæld for tjenester

Han anklages for at have forhandlet med Shaul Elovitch, der er en af Israels største virksomhedsejere. Målet for Netanyahu var ifølge anklagemyndigheden at få positiv omtale på Elovitchs nyhedshjemmeside, Walla!, til gengæld for politiske indrømmelser.

Kilde: Reuters

/ritzau/