Anklagerne mod Pittsburgh-mistænkt er udvidet

Mistænkt bag angreb mod synagoge sigtes for blandt andet 11 drab, religiøst motiveret vold og hadforbrydelser.

Den formodede gerningsmand bag lørdagens skudangreb mod en synagoge i Pittsburgh er nu sigtet for 44 lovovertrædelser.

Blandt de forbrydelser, Robert Bowers er sigtet for, er hadforbrydelser mod et religiøst mindretal.

- I dag begynder processen med at søge retfærdighed for ofrene for disse hadefulde handlinger, siger anklager Scott Brady.

Ifølge anklagerne har Bowers åbnet ild mod synagogen Tree of Life lørdag. Her dræbte han 11 mennesker og sårede seks andre, hvoraf de fire er politifolk.

Øjenvidner har fortalt, at Bowers blandt andet råbte "Alle jøder skal dø!", da han trængte ind i synagogen.

Ud over 11 tilfælde af drab er Bowers også sigtet for blandt andet at anvende et våben til at udøve vold på baggrund af religion.

Den sigtede blev stillet for en domstol mandag, hvor 29 anklagepunkter blev læst op. Men onsdag er rækken af anklager udvidet til i alt 44.

Den amerikanske anklagemyndighed har tidligere sagt, at den ønsker Bowers idømt dødsstraf.

I Pittsburgh begyndte de efterladte tirsdag at begrave ofrene for skyderiet. Begravelserne ventes at fortsætte resten af ugen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, var tirsdag i Pittsburgh sammen med sin hustru, Melania Trump. Parret lagde blandt andet blomster uden for Tree of Life synagogen.

Kort derfra demonstrerede et par tusinde mennesker mod præsidentparrets besøg. Mange mener, at præsidentens retorik er med til at puste til ekstremismen og øge hadet mod jøder og andre mindretal.

