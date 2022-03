Anonym hackerhær bistår Ukraine med massiv offensiv mod Rusland

Den internationale hackergruppe Anonymous var ikke længe om at reagere, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, satte invasionen af Ukraine i gang den 24. februar. Få timer senere erklærede gruppen, der består af anonyme hackere fra hele verden, krig mod Rusland i en besked på det sociale medie Twitter. Anonymous opfordrede sine medlemmer til at ramme Rusland på cyberfronten, og siden er der ikke gået en dag uden angreb. Russiske banker, medier og gasfirmaer er blevet ramt. Og angrebene fortsætter.

Denne artikel er en del af en serie: Konflikten i Ukraine Gå til seriesiden