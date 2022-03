Ansat afbryder russisk stats-tv med bøn om at stoppe krig

En journalist afbrød mandag en nyhedsudsendelse på den statslige russiske tv-kanal Channel One, hvor hun selv er ansat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår desuden mandag aften af et tweet fra det hviderussiske oppositionsmedie Nexta.

Det er angiveligt redaktøren Marina Ovsjannikova, der står bag protesten.

- Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer, stod der ifølge Reuters på skiltet, hvor der både var engelsk og russisk tekst.

Marina Ovsjannikova kunne desuden også høres råbe "stop krigen. Nej til krig", inden kanalen skiftede til et nyt indslag.

- Wow, den der pige er for sej, skriver Kira Jarmysj, der er talskvinde for den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj, på Twitter ifølge Reuters.

Opslaget er ledsaget af en video, der viser hændelsen. Den er mandag aften allerede blevet set over 1,4 millioner gange.

Ifølge Nexta er journalisten allerede blevet anholdt efter sin demonstration.

Forud for nyhedsudsendelsen optog hun en video, hvor hun fordømte krigen i Ukraine. Hun sagde desuden, at hun skammede sig over at have bidraget til propaganda. Det fremgår af Nextas tweet med videoen.

Det var tv-kanalens primære og direkte nyhedsudsendelse, der blev afbrudt.

Den opsigtsvækkende protest fandt sted, cirka to en halv uge efter at Rusland torsdag den 24. februar invaderede Ukraine.

Der er blevet slået hårdt ned mod demonstrationer i Rusland mod russernes offensiv. Flere tusinde er således blevet anholdt.

Tv-kanalen Channel One er ved at undersøge hændelsens omstændigheder mandag. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Flere ukrainske byer blevet udsat for bombardementer under krigen.

Desuden er over 2,8 millioner ud af Ukraines 44 millioner indbyggere flygtet ud af landet. Det oplyser FN's flygtningeorganisation (UNHCR).

Over 1,7 millioner er flygtet til nabolandet Polen.

