Ansat stjæler fly i USA og styrter

Ifølge flere medier har en ansat ved Alaska Airlines stjålet et fly og lettet med det i Seattle i USA.

En ansat ved Alaska Airlines har ifølge flere nyhedsbureauer stjålet et fly i den store lufthavn i byen Seattle på USA's vestkyst. Flyet skulle efterfølgende været styrtet ned.

Blandt andre nyhedsbureauet AP citerer vidner, der beskriver, hvordan flyet skulle være blevet jagtet af militærfly efter det var lettet.

Alaska Airlines har fortalt, at det har været et "uautoriseret take off" mens lufthavnen Sea-Tac siger til AP, at en ansat ved et luftfartsselskab har lettet uden tilladelse og er styrtet.

Kystvagten er ifølge samme bureau blevet tilkaldt til en stor røgsøjle, der formodes at være det styrtede fly.

/ritzau/