Ansatte efterlader plejehjemsbeboere i Canada til at dø

Beboere blev uger efter coronavirusudbruddet fundet udsultet, dækket i egen afføring og flere af dem døde.

Plejehjemmet Residence Herron i den canadiske Montreal-forstad Dorval efterforskes for alvorlig forsømmelse.

Det sker, efter at ældre beboere blev forladt af de ansatte på plejehjemmet efter udbruddet af coronavirus og fundet uger senere tilgriset og udsultet og flere af dem døde.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sundhedsmyndighederne blev kaldt ud til plejehjemmet den 29. marts, efter at en beboer tre dage før var kommet på sygehuset, hvor vedkommende døde som følge af Covid-19.

Sundhedsarbejderne opdagede, at næsten alle de ansatte havde forladt plejehjemmet, og at der kun var to ansatte tilbage til at tage sig af de 130 beboere.

Myndighederne fandt beboerne liggende apatiske i deres senge, dehydrerede, udsultede og flere af dem dækket i deres egen afføring.

Flere var faldet, og to havde ligget døde i flere dage, uden at nogen havde bemærket det.

Siden den 13. marts er 31 beboere på plejehjemmet døde. Mindst fem af dødsfaldene tilskrives coronavirus direkte, mens der endnu ikke foreligger obduktionsrapporter for de andre.

Ifølge en opgørelse fredag er mere end halvdelen af Canadas Covid-19-dødsfald blandt beboere på plejehjem eller alderdomshjem.

Mange pårørende til de ældre på Residence Herron er chokerede og vrede over det, der er sket. Samtidig er de frustrerede, fordi de troede, at de gjorde det rette ved at følge myndighedernes ordre om ikke at besøge de ældre.

- Jeg fik kvalme. Jeg fik virkelig kvalme, fortæller Moira David, der mistede sin far, Stanley Pinnell.

Han døde på plejehjemmet den 8. april.

- Pludselig begyndte alle de her spørgsmål at dukke op i mit hoved: Hvad kunne vi have gjort anderledes? Hvorfor sagde ingen noget til os? Hvorfor, hvorfor, hvorfor?

Den offentlige stemning omkring sagen i Canada er ikke blevet bedre af, at det er kommet frem i medierne, at ejeren af plejehjemmet er dømt for narkohandel, bedrageri og skatteunddragelse.

