Anspændt situation på Europas største atomkraftværk må ikke vare for længe, siger chef for atomenergiagentur.

Ansatte på erobret atomkraftværk får lov til at hvile sig

Ukrainske myndigheder er i kontakt med de ansatte på det atomkraftværk, der fredag blev erobret af russiske styrker i byen Zaporizjzja.

Det oplyser Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) lørdag ifølge CNN.

Der har de seneste dage været meldinger om, at ansatte på atomkraftværket, der er det største i Europa, er blevet tvunget til at fortsætte arbejdet med pistoler for panden og uden pauser.

Men lederen af IAEA, Rafael Grossi, siger, at den frygt er mindsket, efter at agenturet har været i kontakt med ukrainske myndigheder, der har fået indsigt i de ansattes vagtmønstre.

Grossi har gentagne gange understreget vigtigheden af, at de ansatte får lov at hvile sig og rotere med hinanden, så de kan betjene atomkraftværket på en sikker måde.

Og det ser heldigvis ud til at være tilfældet, siger han i en udtalelse ifølge CNN.

- Det er vigtigt. Det er et tegn på, at folk lytter til os, eller i det mindste til de ting vi siger.

Rafael Grossi kalder det dog en "anspændt" situation, at russiske styrker kontrollerer atomkraftværket i Zaporizjzja, mens det betjenes af ukrainere. Han understreger, at det "helt sikkert ikke må vare for længe".

Mens Det Internationale Atomenergiagentur har fået bedre overblik over situationen i Zaporizjzja, så kender agenturet stadig ikke vagtmønstrene for de ansatte på atomkraftværket i Tjernobyl.

Ifølge borgmesteren i byen Slavutych, der er hjemsted for mange af de ansatte, har russiske styrker, siden de erobrede atomkraftværket, forhindret dets arbejdere i at skifte vagter.

Det betyder, at de samme 100 ansatte har betjent værket i ti dage i træk uden at kunne holde fri.

- Vi fortsætter vores samtaler (med de ukrainske myndigheder, red.), siger Grossi.

Han fortæller til CNN, at han er "klar til at rejse til Ukraine så hurtigt som muligt".

Tjernobyl ligger cirka 100 kilometer nord for Ukraines hovedstad, Kyiv.

Atomkraftværket i Zaporizjzja ligger i det sydøstlige Ukraine cirka 550 kilometer fra Kyiv.

