Ansigtsmasker er flere steder obligatorisk når Europa åbner

Mandag er i høj grad store genåbningsdag rundtom i Europa. Årsagen er faldende coronasmitte- og dødstal.

En lang række europæiske lande tager mandag væsentlige skridt i genåbningen af deres samfund.

Det sker efter flere uger med nedlukning på grund af coronakrisen. Og det sker på et tidspunkt, hvor coronasmitte- og dødstal generelt falder.

Men selv om steder som restauranter, frisører og biblioteker så småt kan begynde at åbne, så vil bybilledet mange steder ikke være det samme før.

Flere lande har nemlig gjort det obligatorisk at bære ansigtsmaske.

I weekenden meddelte Spaniens socialdemokratiske premierminister, Pedro Sanchez, at alle skal bruge ansigtsmaske, når de tager offentlig transport.

- Vi er klar over, at fuldstændig isolation ikke kan vare for evigt.

- Derfor tager vi hul på nedskaleringen med en enorm usikkerhed om virusset - ligesom alle andre lande omkring os, lyder det fra premierministeren ifølge det spanske nyhedsbureau EFE.

Den spanske regering vil uddele seks millioner ansigtsmasker på tværs af landet. Yderligere syv millioner masker vil blive uddelt til lokale myndigheder.

Også nabolandet Portugal gør det mandag obligatorisk at bære ansigtsmaske i den offentlige transport. Det samme er tilfældet i Italien og Belgien.

I Tyskland bliver ansigtsmaske obligatorisk både i offentlig transport og i butikker. Det sker også i Slovenien og Ungarn.

I Danmark er det fortsat tilladt at tage offentlig transport uden ansigtsmaske.

Herhjemme blev den første store genåbning skudt i gang midt i april. Her fik børnehaver og vuggestuer lov til at åbne igen, og de mindste skoleelever kunne vende tilbage til klasselokalerne.

Coronavirusudbruddet begyndte oprindeligt i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af 2019. Siden har det spredt sig til lande over hele kloden.

Særligt Europa og USA har været hårdt ramt af virusset.

USA har med 67.682 registreret flest coronarelaterede dødsfald. Herefter følger de store europæiske lande Italien, Storbritannien, Spanien og Frankrig.

I Danmark er 485 coronasmittede personer bekræftet døde under udbruddet.

/ritzau/AFP