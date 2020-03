Ansvaret for MH17-styrtet skal placeres

De fire hovedmistænkte - tre russere og en ukrainer - retsforfølges in absentia. Sagen sendes live på nettet.

298 mennesker døde, da passagerflyet MH17 blev skudt ned i 2014 over det østlige Ukraine.

Det var Holland, der led det største tab i katastrofen. 193 hollændere omkom i flyet fra Amsterdam.

Og det er ved en hollandsk domstol, der mandag indledes en længe ventet retssag.

Ansvaret for nedskydningen, som også primært er blevet efterforsket fra Holland, skal placeres.

Undersøgelser har vist, at et russisk missilsystem affyrede den raket, der ramte flyet og fremtvang styrtet.

Prorussiske separatister i Ukraine stod angiveligt bag. Men ikke uden hjælp.

- Vi har beviser for, at Rusland er involveret i denne tragedie, denne forbrydelse, på den ene eller anden måde, har anklager Fred Westerbeke sagt.

Rusland benægter og peger i stedet fingeren mod Ukraine. Missilet var på ukrainske hænder, siger russerne.

Men det er tre russiske statsborgere - Igor Girkin, Sergej Dubinskij og Oleg Pulatov - samt en ukrainer, Leonid Khartjenko, der står anklaget for mord og manddrab.

De fik angiveligt flyttet missilsystemet ind i Ukraine fra Rusland og planlagde affyringen den 17. juli i 2014.

De fire mistænkte ventes dog ikke at møde op frivilligt. De er internationalt eftersøgt, men Rusland og Ukraine udleverer aldrig statsborgere.

Sidste år bad Rusland om lov til at overtage retssagen mod de tre første mænd.

Det blev - ikke overraskende - blankt afvist af Holland.

I stedet er det i særlige retslokaler ved Amsterdams Schiphol-lufthavn, at sagen føres mod de fire - in absentia.

Det ventes at blive en af de største retssager i Hollands historie, skriver mediet NL Times.

Hollandsk lov er blevet ændret, så noget af sagen kan foregå på engelsk.

Rettergangen bliver også sendt live på internettet på både hollandsk og engelsk.

Nogle informationer mørklægges dog. For eksempel får 13 vidner lov til at optræde anonymt, da de ellers udsættes for "betydelig risiko", skriver hollandske medier.

Retssagen i Schiphol ventes at vare mere end et år.

/ritzau/