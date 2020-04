Antal af coronadøde i Italien er steget med 619

Antallet af døde under udbruddet af coronavirus i Italien er lørdag steget med 619 til i alt 19.468.

Dødstallet er det højeste under coronakrisen i Italien siden den 6. april.

Stigningen kommer efter et par dage med små fald i antallet af nye corona-relaterede dødsfald.

Antallet af nye coronatilfælde steg med 4694 mod 3951 dagen før. Dette var den højeste stigning siden den 4. april.

Antallet af officielt bekræftede tilfælde steg til 152.271.

Der var lørdag 3381 personer indlagt på intensive afdelinger i Italien mod 3497 fredag.

Italien har næstflest dødsfald efter USA, hvor over 19.600 er døde af sygdommen. Spanien ligger på en tredjeplads med 16.353 dødsfald.

USA har fem gange så mange indbyggere som Italien og næsten syv gange så mange indbyggere som Spanien.

Italiens 60 millioner indbyggere har lov til at forlade deres hjem, når de skal arbejde eller købe ind eller har specifikke ærinder som lægebesøg.

Det er kun tilladt at løbe og motionere meget tæt på ens hjem. Man skal medbringe et certifikat, som tydeliggør, hvorfor man er ude og ikke hjemme.

De italienske myndigheder har optrappet patruljeringer og håndhævelsen af de indførte restriktioner i påskedagene.

Alene langfredag blev der registreret over 10.400 krænkelser af de nye restriktioner, oplyser indenrigsministeriet i Rom lørdag.

I Rom stopper større patruljer både fodgængere, cyklister og bilister over store del af byen for at kontrollere, at de pågældende er ude i lovligt ærinde.

De gældende restriktioner blev indført 10. marts. De er foreløbigt forlænget frem til 3. maj af regeringen under premierminister Giuseppe Conte.

Conte og hans regering er under pres fra italienske erhvervsorganisationer, der har advaret om, at virksomhederne ikke vil kunne betale de ansatte løn, hvis nedlukningen varer ved.

/ritzau/Reuters