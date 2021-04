Antal af smittede i Indien på et døgn slår alle rekorder

Indien sundhedssektor er ved at blive overbebyrdet, da hospitaler mangler iltflasker til covid-19 patienter

Indien har torsdag registreret 314.835 nye tilfælde af covid-19, hvilket er det hidtil højeste tal for et enkelt døgn i noget land under pandemien.

Dette forstærker frygten for, at landets sundhedssektor er ved at blive overbebyrdet, da hospitaler i det nordlige og vestlige Indien - også i hovedstaden New Delhi - mangler iltflasker til covid-19 patienter.

Mange hospitaler siger, at de kun har hospitals-ilt til holde patienter i live nogle få timer endnu.

- To tredjedele af hospitalerne har ikke flere sengepladser, oplyses det i den indiske regerings onlinedatabase. Læger råder patienter til at blive i deres hjem.

- Situationen er yderst kritisk, siger lægen Kirit Gadhvi, som er leder af lægeforeningen i den vestlige by Ahmedabad.

- Patienter kæmper om de få sengepladser på hospitalernes covid-19 afdelinger. Der er specielt problemer med mangel på ilt.

Mindst 22 patienter er døde på grund af manglen på ilt, rapporterer BBC. Det skete på et hospital i byen Nashik onsdag, hvor der manglende ilt i 30 minutter efter en lækage.

Det totale antal af smittede i Indien er nu på 15.93 million. Antallet af registrerede dødsfald med covid-19 er torsdag steget med 2104 til i alt 184.657, viser de seneste tal fra sundhedsministeriet.

Indisk tv viser reportager fra hospitaler i den befolkningsrige delstat Uttar Pradesh, hvor folk står i kø med tomme iltflasker og venter på at få genopfyldninger til deres pårørende på hospitalsafdelingerne.

- Vi havde aldrig troet, at en anden bølge kunne ramme os så hårdt, skriver Kiran Mazumdar Shaw, leder af firmaet Biocon Biocon Biologis, i Economic Times.

En af kilderne til den store smittespredning menes at være Kumbh Mela -festivalen, som er en hindufestival, hvor man bader i floden Ganges.

Ifølge BBC er Indiens testsystem også under pres. Testresultaterne er forsinkede, og det betyder, at smittede ikke bliver diagnosticeret og behandlet hurtigt nok. Forsinkelserne skyldes den store efterspørgsel.

/ritzau/Reuters