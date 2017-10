40 mennesker er omkommet i naturbrande i Californien

Californiens guvernør betegner dødbringende skovbrande som en af delstatens største tragedier nogensinde.

Flere af de store naturbrande, som på sjette døgn hærger det nordlige Californien, er lørdag lokal tid blusset op igen og breder sig hurtigt og i skiftende retninger på grund af stærk vind.

Yderligere fem personer er lørdag fundet omkommet, rapporterer flere medier.

Det officielle dødstal er dermed 40.

Det er det højeste antal omkomne i forbindelse med en eller flere sammenhængende skovbrande i delstatens historie. I 1933 mistede 29 personer livet i en naturbrand i Los Angeles.

Desuden er der ifølge AP 300 uløste sager om personer, som er meldt savnet den seneste uge i de ramte områder.

Men det endelige dødstal relateret til brandene ventes dog ikke at komme bare i nærheden af det tal, oplyser myndighederne til nyhedsbureauet.

Fredag meldte brandmyndighederne om fremgang i bekæmpelsen af de på det tidspunkt 15 store brande.

Men samtidig advarede meteorologer om, at vinden ville tage til i styrke fra fredag aften. Og den forudsigelse har vist sig at holde stik.

En ny stor brand brød lørdag ud i amtet Lake County, der som de øvrige værst ramte områder også er en del af Californiens vindistrikt.

Omkring 100.000 mennesker er, siden brandene begyndte søndag for en uge siden, blevet tvunget fra deres hjem.

Lørdag er 3000 evakueret fra byen Santa Rosa, der ligger 80 kilometer nord for San Francisco.

Desuden er 250 personer evakueret fra byen Sonoma. I Sonoma County er 20 mennesker omkommet.

- Det her er virkelig en af de største tragedier, Californien nogensinde har stået overfor, siger delstatens guvernør, Jerry Brown, på et pressemøde i Santa Rosa ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Ødelæggelserne er simpelthen ufattelige. Det er et rædselsscenarie, som ingen kunne have forestillet sig, tilføjer han.

Hele boligkvarterer i Santa Rosa er forvandlet til askelandskaber med ulmende rester af alskens genstande og udbrændte biler.

Flammer har ifølge Reuters afbrændt sammenlagt 865 kvadratkilometer. Et areal større end New York City.

Omkring 5700 boliger og andre bygninger er gået op i røg.

Med støtte fra fly og helikoptere, der nedkaster flammehæmmende væske, er omkring 10.000 brandfolk sat ind for at få sat en stopper for katastrofen.

/ritzau/