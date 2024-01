Antal dræbte i jordskælv i Japan stiger til 73

Antallet af dræbte i det jordskælv, der mandag ramte præfekturet Ishikawa i Japan, har nået 73.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Japan blev nytårsdag ramt af i alt 155 jordskælv, oplyste landets metrologiske institut.

Det største af jordskælvene, som havde en beregnet størrelse på 7,6, fandt sted i Ishikawa, og det er her, samtlige af de 73 dødsfald er sket.

Der ledes nu fortsat efter overlevende under de bygninger, der kollapsede i jordskælvet.

Mere end 33.000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem, og ifølge de lokale myndigheder i Ishikawa er der desuden omkring 100.000 husstande, der efter skælvet er foruden vand.

Japans premierminister, Fumio Kishida, sagde tirsdag, at arbejdet med at redde dem, som er påvirket af jordskælvet, er et kapløb mod tiden.

Og torsdag lokal tid lader det fortsat til at gælde.

Tusindvis af redningsarbejdere forsøger her at få personer, som er fanget under murbrokker, gjort fri.

Frostgrader og kraftig regn gør ikke arbejdet lettere, ligesom indsatsen er besværliggjort af, at flere af de hårdest ramte områder ligger fjernt fra de større byer og ved veje, som er blevet ødelagt.

Ifølge Reuters er jordskælvet det mest dødelige i Japan siden 2016. Det lyder også, at det fulde omfang af skader og ofre fortsat er uklart.

Onsdag oplyste landets premierminister, Fumio Kishida, på et pressemøde, at regeringen åbner en søvej, der skal gøre leveringen af hjælp til de ramte områder nemmere.

Japan oplever hvert år hundredvis af jordskælv, hvoraf størstedelen ikke forårsager nogen skader.

De hyppige jordskælv skyldes landets placering på randen af tre tektoniske plader. Af samme årsag er de fleste bygninger i landet konstrueret til at kunne modstå selv relativt kraftige rystelser.

/ritzau/Reuters