Antal omkomne runder 2000 efter jordskælv i Marokko

Dødstallet efter fredagens jordskælv i Marokko har rundet 2000 og er sent lørdag aften opgjort til 2012, oplyser landets indenrigsministerium.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Derudover er 2059 personer kommet til skade. Blandt de kvæstede er 1404 i kritisk tilstand.

Jordskælvet ramte Marokko klokken 23.11 fredag lokal tid med en beregnet størrelse på 6,8. Dets epicentrum lå i Atlasbjergene sydvest for storbyen Marrakesh.

Netop i Atlasbjergene har marokkanere lørdag aften gjort klar til at overnatte i det fri, skriver Reuters.

Der er således stadig frygt for, at de bygninger, der ikke allerede er kollapset, vil styrte sammen som følge af skælvet.

Eftersøgningsarbejdet fortsætter både i de marokkanske byer og bjergområder, hvor huse mange steder er sunket i grus, og minareterne på moskéerne er væltet på grund af rystelserne.

I landsbyen Amizmiz nær jordskælvets epicentrum graver redningsarbejdere med deres bare næver i murbrokkerne i forsøget på at finde overlevende.

Uden for hospitalet i samme by er adskillige lig lagt under tæpper på jorden.

En af beboerne i Amizmiz, Mohamed Azaw, overlevede sammen med sin familie, men det gjorde hans naboer ikke.

- Da jeg kunne mærke, at jorden rystede under mine fødder og huset svajede, skyndte jeg mig at få mine børn ud. Men det nåede mine naboer ikke, siger Mohamed Azaw til Reuters.

- Desværre er der ikke fundet nogen overlevende fra den familie. Faren og sønnen blev fundet døde, og de leder stadig efter moren og datteren.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er flere end 300.000 personer på den ene eller anden måde berørt af jordskælvet alene i Marrakesh og de omkringliggende områder, skriver Reuters.

Marokkos regering har erklæret tre dages landesorg som følge af jordskælvet, der er det dødeligste i det nordafrikanske land i flere årtier.

/ritzau/