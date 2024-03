Antal sultende i Haiti vokser mens uro tager til

I det uroplagede Haiti har knap halvdelen af befolkningen svært ved at brødføde sig selv, og i flere områder nærmer tilstanden sig hungersnød.

Det siger flere internationale organisationer.

Ud over den bandevold, der har givet landet store udfordringer, har også inflation og flere sæsoner med dårlig høst medvirket til den store usikkerhed omkring tilgængeligheden af mad.

- Et stigende antal tilfælde af sult giver næring til den sikkerhedskrise, der lige nu ødelægger landet. Vi har brug for hurtig handling - at vente med at reagere er ikke en mulighed, sige Jean-Martin Bauer, der er landedirektør i Haiti for FN's fødevareprogram (WFP).

FN's organ for overvågning af sult, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), melder samtidig i en rapport, at omkring 4,97 millioner mennesker, ud af en samlet befolkning på 11,5 millioner, enten står over for en krise i forhold til fødevareusikkerheden - eller en situation, der er værre end en krise.

Otte områder i landet vurderes at være i det såkaldte krisestadium, lyder det. Det er det stadie, der kommer inden hungersnød.

