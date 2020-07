Antallet af børnevacciner er faldet under coronakrisen

Mangel på beskyttelsesudstyr og rejserestriktioner under coronakrisen er skyld i fald af børnevacciner.

Der er sket et fald i immuniteten mod difteri, stivkrampe og kighoste de seneste fire måneder for første gang i knap tre årtier.

Det hænger sammen med et kraftigt fald af antallet af vacciner, der er blevet givet til børn under coronaviruspandemien.

Det oplyser FN ifølge det britiske medie BBC.

Faldet i antallet af børnevacciner knyttes til mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonale, rejserestriktioner, få hænder i sundhedsvæsenet og en modvilje til at forlade hjemmet.

Alene i maj blev 30 vaccinekampagner mod mæslinger enten aflyst eller sat i fare, skriver BBC.

Ifølge generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er vacciner et vigtigt redskab for global sundhed.

Han mener, at konsekvenserne af manglende børnevacciner er større, end hvis børnene skulle blive smittet med coronavirus.

Vaccinekampagner i tre fjerdedele af de 80 lande, der har svaret i en FN-undersøgelse, er blevet afbrudt de seneste måneder, melder Unicef og WHO.

Unicef-leder Henriette Fore siger, at coronavirusset har medført en "skræmmende indvirkning" på rutinemæssige vacciner.

- Vi må forhindre en yderligere forværring af vaccinedækningen, inden børns liv bliver truet af andre sygdomme, siger Henriette Fore.

- Vi må ikke bytte en sundhedskrise for en anden, tilføjer hun ifølge BBC.

Inden coronakrisen var fremskridt i forhold til immunitet for andre sygdomme gået i stå, melder FN.

I 2019 fik knap 14 millioner børn - herunder over syv millioner børn fra Afrika - ikke vacciner mod sygdomme som mæslinger og difteri.

To tredjedele af dem var fra lande som Angola, Brasilien, DRCongo, Etiopien, Indien, Indonesien, Mexico, Nigeria, Pakistan og Filippinerne.

- Sandsynligheden for, at et barn, der er født i dag, bliver fuldt vaccineret med alle anbefalede vacciner, inden hun når alderen fem år, er mindre end 20 procent, melder Unicef og WHO ifølge BBC.

I Danmark bliver alle børn tilbudt gratis vaccination mod ti infektionssygdomme, hvoraf de første ni bliver tilbudt, inden barnet fylder seks år, skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

/ritzau/