Antallet af nye coronadøde i Italien og Frankrig falder markant

Ikke siden 14. marts er så få døde af coronavirus i Italien. Frankrig melder også om betydeligt færre døde.

Antallet af døde i Italien, der har været ramt af coronavirus, falder til det laveste niveau siden 14. marts, oplyser myndighederne søndag.

Også Frankrig melder om en markant nedgang i antallet af døde.

260 er registreret døde i Italien det seneste døgn mod 415 dagen forinden.

Italien er det land i Europa, der har flest døde med coronasygdommen Covid-19. Det er søndag opgjort til 26.644 døde.

2009 patienter er indlagt på intensivafdelinger. Lørdag var tallet 2102.

Søndagens tal er et foreløbigt lyspunkt for de hårdt plagede italienere.

242 er registreret døde med coronavirus i Frankrig det forløbne døgn, oplyser regeringen. Det bringer det samlede franske dødstal op på 22.614, skriver Reuters.

Det bekræfter en positiv tendens med færre døde per døgn.

Døgnet forinden døde 369 patienter med coronavirus. Midt på ugen lå dødstallet oppe på 547 på et døgn.

Kun USA har flere døde med coronavirus end Italien. Her viser en foreløbig opgørelse søndag fra Johns Hopkins University, at lidt over 54.000 er registreret døde med coronavirus.

Men ud fra tallene og i forhold til, hvor mange mennesker de bor i de to lande, kan man konstatere, at smittetrykket og dødsraten har været langt højere i Italien.

/ritzau/