Antallet af smittede i Storbritannien er på næsten 109.000. 14.576 coronasmittede er døde.

Britiske hospitaler melder fredag, at antallet af coronadøde er steget med 847 til 14.576. Torsdag var dødstallet 861.

Sundhedsministeriet i London siger, at nye data viser, at 5599 mennesker er testet positiv for Covid-19 i det eneste døgn. Dermed er antallet af smittede i landet på næsten 109.000.

/ritzau/Reuters