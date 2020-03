Antallet af coronasmittede i Stockholm stiger drastisk

28 nye smittetilfælde har torsdag næsten fordoblet antallet af smittede i Stockholm, hvor 59 nu er smittet.

Antallet af personer, der er bekræftet smittet med coronavirus, er torsdag næsten blevet fordoblet i den svenske hovedstadsregion, Stockholm.

Det sker, efter at 28 personer torsdag aften er blevet bekræftet smittet af de svenske myndigheder.

Det skriver det svenske nyhedsbureauet TT, der betegner udviklingen som en "smitteeksplosion".

Dermed er i alt 59 personer smittet alene i Stockholm-regionen.

I hele Sverige lyder antallet af smittede således på 93 personer.

Myndighederne skriver i en pressemeddelelse, at "de smittede patienter isoleres på en infektionsklinik eller et andet sted alt efter deres behov og livssituation".

Samtidig har myndighederne igangsat en opsporing af alle personer, som de smittede har været i kontakt med.

- Det er vigtigt at understrege, at de tilfælde, der hidtil er blevet bekræftet, er blevet smittet i udlandet eller har været i kontakt med nogen, som er blevet smittet uden for Sverige, lyder det videre.

/ritzau/