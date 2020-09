Antallet af coronasmittede overstiger 32 millioner globalt

Siden midten af juli er antallet af smittede på verdensplan steget med en million cirka hver fjerde dag.

Antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus på verdensplan har passeret 32 millioner.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University torsdag aften.

Søndag oversteg det globale smittetal 31 millioner, hvormed tallet er steget med en million på fire dage.

Pandemiens udvikling ser således ud til at have stabiliseret sig siden midten af juli, hvor en million nye smittetilfælde bliver bekræftet omkring hver fjerde dag.

Det tog 94 dage at ramme den første million smittede og derefter yderligere 86 dage, før antallet af smittetilfælde passerede ti millioner 28. juni.

På verdensplan nærmer antallet af dødsfald med coronavirus sig en million. I alt 979.388 personer er registreret døde med virusset torsdag aften.

For tiden registreres der mellem 1,8 og 2 millioner smittede om ugen, og i gennemsnit mellem 40.000 og 50.000 dødsfald om ugen.

Det er uacceptabelt høje tal, lød det i weekenden fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

USA, Indien og Brasilien er de tre lande, der med afstand har registreret flest smittede og døde, siden pandemiens begyndelse.

I USA er der registreret lige knap syv millioner smittetilfælde og over 202.000 døde med coronavirus.

Indien har registreret 5,7 millioner smittede og over 91.000 dødsfald, mens Brasilien tegner for 4,6 millioner smittede og over 138.000 dødsfald.

I Europa har smittetallene i grove træk været faldende over sommeren, men ved efterårets begyndelse er smittespredningen igen begyndt at tage fart.

Både Frankrig og Storbritannien har det seneste døgn registreret det hidtil højeste antal smittede med coronavirus på en dag.

I Frankrig er der blevet testet over 16.000 mennesker positive det seneste døgn, mens tallet i Storbritannien lyder lige over 6000.

/ritzau/