Antallet af daglige boosterstik skal fordobles i Japan

Japans premierminister, Fumio Kishida, vil fordoble tempoet af boosterstik.

Kishida ønsker, at der inden udgangen af februar skal gives en million boosterstik om dagen. Mindre end fem procent af den japanske befolkning har indtil videre fået en tredje dosis mod corona.

Lørdag slog smittetallet i Japan rekord med over 100.000 smittede, og de fleste regioner i landet er underlagt restriktioner. Det er især omikronvarianten, der har fået smittetallet til at stige i Japan.

For første gang, siden Kishida blev valgt i oktober, er tilslutningen til ham i den japanske befolkning faldende. Det viser nye meningsmålinger i japanske aviser ifølge NTB. Mange af vælgerne i meningsmålingerne er utilfredse med, at det går for langsomt med boostervaccinationerne.

Kishida siger, at han vil sørge for, at alle i den ældre del af befolkningen har fået tilbudt et boosterstik inden udgangen af februar.

/ritzau/Reuters