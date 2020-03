Antallet af døde efter coronavirus stiger markant i Italien

Antallet af smittede i Italien med coronavirus opgøres torsdag til 3858, oplyser det civile beredskab.

Siden onsdag er antallet af døde af coronavirus i Italien steget fra 107 til 148.

Det er den største stigning på et enkelt døgn, oplyser landets civile beredskab.

Antallet af smittede stiger fra 3089 onsdag til 3858 torsdag.

Italien er det land i Europa, der er hårdes ramt af virussygdommen. Et større antal europæere, herunder danskere, er blevet smittet under besøg i det nordlige Italien.

Det er 13 dage siden, at coronavirusset blev konstateret en række steder i Norditalien. Men Covid-19, som sygdommen i udbrud kendes som, optræder nu i alle Italiens 20 regioner.

De seneste uger har coronavirusset også bredt sig til en række andre europæiske lande, heriblandt Danmark.

Torsdag har der været det første dødsfald som følge af coronavirus i Storbritannien og i Schweiz. Dermed er folk nu døde som følge af virusset i sammenlagt seks europæiske lande.

Udbredelsen af coronavirus fik onsdag den italienske premierminister, Giuseppe Conte, til at lukke alle skoler og universiteter i landet frem til 15. marts. Det sker for at bekæmpe udbruddet.

Lukningen af skoler er et af flere initiativer, som Giuseppe Conte har sagt, at regeringen muligvis ville iværksætte på grund af coronavirus.

/ritzau/Reuters