Antallet af døde med corona i Spanien runder 7000

I Spanien har mere end 800 personer for tredje dag i træk mistet livet efter smitte med coronavirus.

Spanien har føjet endnu 812 navne til listen over døde efter smitte med coronavirus. Det bringer det samlede antal op på 7349 døde. Det viser en opgørelse mandag.

Antallet af konstaterede tilfælde af smittede i Spanien er også steget og har nu rundet 85.000 mennesker.

Det er tredje døgn i træk, at over 800 mennesker i Spanien har mistet livet efter at være blevet smittet med coronavirus.

Lørdag blev der føjet 832 døde til den samlede optælling, mens en opdatering søndag viste, at yderligere 838 havde mistede livet.

I Europa er Spanien kun overgået af Italien, hvad angår smittetilfælde og dødsfald. Italien har over 10.000 døde og knap 100.000 smittetilfælde, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University, der følger coronasituationen tæt.

Landets hospitaler og intensivafdelinger er hårdt pressede, og det skaber stor bekymring.

Tilgangen af coronapatienter er blevet beskrevet som "en tsunami".

Landet har i forvejen indført en række strikse tiltag for at mindske spredningen af coronavirus.

Spanien indførte 14. marts en nedlukning af store dele af samfundet. Landets parlament valgte torsdag i sidste uge at forlænge nedlukningen frem til 11. april.

Spaniens premierminister, den 48-årige socialdemokrat Pedro Sanchez, har sagt, at landet står over for sin værste krise siden borgerkrigen i 1930'erne.

- Kun de ældste, der kender til en borgerkrigs trængsler og eftervirkning, kan huske en kollektiv krise, der var værre end den nuværende.

- Spaniens øvrige generationer har som fællesskab aldrig stået over for noget, der er lige så hårdt som det her, lød det fra premierministeren, da han tidligere på måneden annoncerede den spanske nedlukning.

Coronavirusset brød oprindeligt ud i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af december sidste år.

Siden da har det spredt sig hastigt til lande over hele kloden.

