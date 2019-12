Antallet af dræbte journalister er i år det laveste i 16 år

Verden over er 49 journalister og mediefolk blevet dræbt i år. Latinamerika er ligeså farligt som Mellemøsten.

49 journalister og mediefolk er dræbt verden over i 2019. Det er det laveste dødstal i 16 år.

Det oplyser Journalister uden Grænser tirsdag.

De seneste to årtier er omkring 80 journalister i snit blevet dræbt om året i forbindelse med deres arbejde, oplyser organisationen, der hører hjemme i Paris og kendes under sine franske initialer RSF.

I år er det især i forbindelse med dækningen af konflikter i Yemen, Syrien og Afghanistan, at journalister har mistet livet.

Men også i visse lande, som anses for at være fredelige, er antallet af dræbte journalister alarmerende højt. Det siger lederen af Journalister uden Grænser, Christophe Deloire.

Alene i Mexico er ti journalister blevet dræbt i år.

- Latinamerika, med totalt 14 dræbte journalister på tværs af kontinentet, er blevet lige så farligt som Mellemøsten, siger Christophe Deloire.

Mens færre journalister mister livet, så bliver flere spærret inde. I 2019 blev omkring 389 fængslet.

Tre lande, Egypten, Kina og Saudi-Arabien, stod for næsten halvdelen af fængslingerne.

Saudi-Arabien blev i 2018 beskyldt for at stå bag det brutale drab på den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi på det saudiske konsulat i Istanbul i Tyrkiet.

Gidseltagning er en anden arbejdsrisiko for pressefolk. 57 bliver holdt som gidsler verden over ifølge RSF. De fleste i Syrien, Yemen, Irak og Ukraine.

Da RSF for et år siden gjorde status for 2018, lød antallet af dræbte journalister på 80, 348 var fængslet og 60 blev holdt som gidsler.

/ritzau/AFP