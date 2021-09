Antallet af ekstremt varme dage er næsten fordoblet siden 1989

Antallet af ekstremt varme dage på et år med temperaturer på 50 grader celsius eller mere er blevet fordoblet siden 1980'erne. Det viser en global analyse foretaget af BBC.

Sådanne ekstreme dage forekommer også i flere områder af verden end tidligere, og de udgør en kæmpemæssig udfordring for menneskets helbred og levevis.

Det totale antal af dage over 50 grader celsius er steget i hvert årti siden 1980. Gennemsnitligt har der i årene mellem 1980 og 2009 årligt været omkring 14 dage med temperaturer på over 50 grader.

Dette antal steg til 26 dage årligt i perioden mellem 2010 og 2019.

I den samme periode steg det gennemsnitlige antal af dage med over 45 graders varme på et år med yderligere to uger.

- Stigningerne kan 100 procent tilskrives fossile brændstoffer, siger Friederike Otto, som er direktør for Instituttet for Miljøforandringer ved Oxford Universitet.

På verdensplan var juli i år den varmeste måned, der nogensinde er registreret hos den amerikanske vejrmyndighed Noaa, der har lavet målinger de seneste 142 år.

I gennemsnit lå temperaturen på 15,77 grader på verdensplan i juli i år, hvilket er 0,01 grad højere end den hidtidige månedsrekord fra juli sidste år.

Der er dog lidt uenighed om, hvorvidt der er blevet sat varmerekord i juli.

EU's klimatjeneste mener ifølge nyhedsbureauet AFP, at juli i år er den tredjevarmeste måned, der nogensinde er blevet registreret på verdensplan.Ifølge AFP er det normalt, at der er små forskelle i deres målinger.

I 2020 blev der blandt andet sat i varmerekord i den sibiriske region i Rusland, hvor man målte temperaturer på op til 38 grader. Det var desuden den højeste temperatur, der nogensinde var blevet målt nord for polarcirklen.

Udmeldingen fra Noaa kommer kort efter, at FN udsendte en klimarapport, hvor konklusionen var, at mange klimaforandringer er menneskeskabte - heriblandt temperaturstigninger.

Temperaturen på jorden vil fortsætte med at stige som minimum indtil midten af dette århundrede. Det er uanset, hvor meget udledningen af drivhusgasser begrænses, hedder det i rapporten.

- Det er en ædruelig FN-rapport, der konstaterer, at menneskelig indflydelse utvetydigt forårsager klimaændringer, og den beviser, at virkningerne er udbredte og hurtigt intensiveres, siger Rick Spinrad./ritzau/