Antallet af sårede efter jordskælv i Taiwan passerer 1000

Antallet af sårede efter et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,4 i Taiwan er torsdag opjusteret til 1050. Det oplyser det taiwanske brandvæsen ifølge Reuters.

Dødstallet er fortsat ni. Af de 50 hotelmedarbejdere, der tidligere er meldt savnet på vej til nationalparken Taroko, er de fleste blevet fundet i god behold.

Jordskælvet, som betegnes som det kraftigste i 25 år, ramte onsdag morgen lokal tid.

Det taiwanske brandvæsen oplyser, at antallet af savnede personer torsdag er 52.

Omkring halvdelen af de 50 hotelmedarbejdere, der var på vej til nationalparken, er blevet fundet på motorvejen, der krydser slugten mellem Hualien og Taiwans vestkyst og dens populære nationalpark Taroko.

På dronevideoer fremgår det, at hotelmedarbejderne, samt nogle andre mennesker, stod og viftede med armene i rabatten ved siden af den ødelagte bagende af en minibus.

En anden gruppe på 26 hotelmedarbejdere blev også fundet, oplyser brandvæsenet.

Torsdag morgen reddede en helikopter seks mennesker, som har været fanget i en område med minedrift, lyder det tilmed fra brandvæsenet.

Jernbanen til Hualien genåbnede som planlagt torsdag. En enkelt station nord for Hualien er dog stadig lukket på grund af skader på stationen, oplyser transportmyndighederne.

Alle, som i Hualien by har været fanget i sammenstyrtede bygninger, er reddet. Nogle sov under åben himmel, alt imens mere end 300 efterskælv plagede regionen.

En 52-årig kvinde, som kalder sig Yu, siger, at hun sov i et telt på en sportsbane, som blev brugt som midlertidigt tilflugtssted.

Det gjorde hun, fordi hun var bange for at sove i sin lejlighed, som hun beskrev som "et stort rod".

- Efterskælvene var skrækindjagende. Det er uden stop. Jeg tør ikke at sove i huset, siger hun.

/ritzau/Reuters