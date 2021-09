Antony Blinken er på vej til Qatar på afghansk krisemission

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, er søndag amerikansk tid på vej til Qatar på sin første tur, siden den militante bevægelse Taliban overtog magten i Afghanistan.

I Qatar vil Blinken søge en fælles front med USA's allierede, som er efterladt i chok som følge af kaosset.

Flere end 55.000 mennesker er siden Talibans overtagelse blevet evakueret fra Afghanistan til Qatar, der huser en enorm amerikansk militærbase. Det er næsten halvdelen af alle dem, der nåede at blive evakueret i kølvandet på Talibans sejr under USA's tilbagetrækning.

Blinken siger, at han i Qatar vil "udtrykke sin dybeste taknemmelighed for alt, landet gør i evakueringsindsatsen".

Han vil samtidig mødes med evakuerede afghanere såvel som amerikanske diplomater, som har flyttet deres funktioner fra den lukkede ambassade i Kabul til Doha.

Han vil også tale med qatarske embedsmænd i samarbejde med Tyrkiet om en genåbning af lufthavnen i Kabul.

En genåbning af lufthavnen er nødvendig for at kunne flyve nødhjælp ind i Afghanistan og samtidig evakuere dem, der mangler at blive evakueret.

Taliban har lovet, at bevægelsen vil lade de afghanere, der ønsker at forlade landet, tage afsted.

USA har sagt, at landet vil holde nøje øje med, om Taliban overholder dette løfte.

Ifølge amerikanske embedsmænd er det ikke planen, at Antony Blinken skal mødes med Taliban, som også har gjort Doha til bevægelsens diplomatiske base.

Efter sit besøg i Qatar vil Antony Blinken onsdag rejse til den amerikanske luftbase Ramstein i Tyskland. Her huses tusindvis af afghanere midlertidigt, inden de kan flyttes til USA.

Fra luftbasen vil Blinken holde et virtuelt krisemøde med 20 lande om situationen. Også den tyske udenrigsminister, Heiko Mass, vil deltage.

/ritzau/AFP