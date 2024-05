Appeldomstol fastholder dom mod tidligere Trump-rådgiver

En føderal appeldomstol i USA fastholder fredag en dom på fire måneders fængsel mod Steve Bannon, der var chefstrateg for USA's tidligere præsident Donald Trump.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

Bannon blev 21. oktober 2022 idømt fire måneders fængsel for foragt for USA's Kongres. Han blev desuden dømt til at betale en bøde på 6500 dollar.

Han var indkaldt for at afgive forklaring om stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021. Han nægtede at møde op.

I juli 2022 blev han kendt skyldig i to anklagepunkter, der handlede om at have udvist foragt for Kongressen.

