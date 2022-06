Appeldomstol giver grønt lys til omstridt britisk Rwanda-plan

Domstol fastholder højesterets afgørelse, der betyder, at asylansøgere i Storbritannien kan flyves til Rwanda.

En britisk appeldomstol afviser mandag at sætte en stopper for den omstridte britiske plan om at sende asylansøgere til Rwanda.

Dermed kan det første fly med asylansøgere tirsdag sætte kurs mod Rwanda som planlagt.

Hjælpeorganisationer og en fagforening har forsøgt at få omgjort den britiske højesterets afgørelse om, at planen kunne føres ud i livet.

Derfor har sagen mandag været for en appeldomstol. Men den ser altså ikke grund til at omgøre højesterets afgørelse, som faldt fredag i sidste uge.

Appeldomstolens dommer Rabinder Singh siger, at han ikke kan ændre på højesterets "tydelige og detaljerede" afgørelse. Han oplyser desuden, at afgørelsen ikke kan appelleres på ny.

Efter planen skal det første fly forlade en unavngiven lufthavn med 31 asylansøgere tirsdag.

Premierminister Boris Johnsons regering meddelte i april, at man ville sende nogle af de personer, der søger asyl i Storbritannien, til det centralafrikanske land.

Planen er blevet mødt af kritik både fra Johnsons eget konservative parti, modstandere og ngo'er.

Mandag er FN's flygtningechef, Filippo Grandi, ude med riven efter planen.

Han mener, at det er "helt forkert", og at det vil sætte en "katastrofal" præcedens.

- Vi mener, at det her er helt forkert. Af så mange forskellige årsager, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den britiske regering argumenterer for, at strategien vil forhindre migranter i at krydse Den Engelske Kanal i små og farlige både ved hjælp af menneskesmuglere.

Den danske regering har i lighed med Storbritannien en plan på tegnebrættet om at sende asylansøgere til Rwanda.

/ritzau/Reuters