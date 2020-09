Appeldomstol støtter Trump i sag om muligt skattesnyd

Donald Trumps advokater forhaler en udlevering af skattepapirer, mener anklager i sag mod præsidenten.

En appeldomstol i New York imødekom tirsdag en anmodning fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om ikke på nuværende tidspunkt at give anklagemyndigheden adgang til hans skatteregnskaber i forbindelse med en efterforskning af hans måde at gøre forretninger på.

Afgørelsen, som blev truffet af et panel af dommere ved en appeldomstol på Manhattan, var en sejr for præsidenten i hans årelange kamp for at forhindre anklager Cyrus Vance i at få adgang til disse papirer i forbindelse med efterforskningen af mulig skatteunddragelse og andre mulige lovovertrædelser fra Trumps side.

Jay Sekulow, der er en af Trumps advokater, udtrykker tilfredshed med tirsdagens afgørelse.

Vance indledte efterforskningen, da det kom frem, at Trumps tidligere advokat Michael Cohen havde betalt pornostjernen Stormy Daniels 813.000 kroner. Pengene skulle sikre, at hun ikke talte offentligt om påståede seksuelle forhold til Trump. Præsidenten afviser at have haft et forhold til hende.

Cyrus Vances efterforskning har også drejet sig om mulig skatteunddragelse og om, hvorvidt Trump har indleveret falske papirer til delstatens myndigheder.

I juli afviste højesteret at imødekomme krav fra Trumps advokater.

- Trump er ikke undtaget fra at udlevere skatteoplysninger til New York-anklageren, fastslog USA's højesteret, hvilket førte til en appelsag.

Vance har klaget over, at forhalingen af sagen i praksis sikrer Trump en immunitet, som han har ønsket.

Der er også en proces i gang med en storjury, som finder sted for lukkede døre. Hvis Trumps skattepapirer blev krævet udleveret, ville det under alle omstændigheder tage måneder, før offentligheden ville få indsigt i dem.

Præsidenten har afvist at offentliggøre dokumenter, der kan kaste lys over hans familiedrevne virksomhed og formue. Men Cyrus Vance og Trumps advokater strides om, hvilke kategorier af dokumenter, som er relevante for sagen.

De tidligere seks amerikansk præsidenter, både republikanere og demokrater - fra Jimmy Carter til Barack Obama - har alle fremlagt deres skatteregnskaber for offentligheden.

/ritzau/Reuters