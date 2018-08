Apple er tæt på at runde 1000 milliarder dollar i værdi

Apple-aktie sætter ny rekord på børsen i New York efter et stærkt andet kvartal.

Apple-aktien stiger onsdag med 4,7 procent på børsen i Wall Street, og selskabet sætter ny rekord.

Baggrunden er, at Apple har haft høj indtjening i årets andet kvartal og forventer en særdeles god omsætning af iPhone X og iPhone 8 i årets tredje kvartal.

Samtidig ventes Apple i september at præsentere nye mobilmodeller.

En Apple-aktie handles fra børsens åbning i New York til 199,26 dollar.

Når kursen passerer 206,49 dollar, vil selskabets markedsværdi overstige en billion dollar eller 1000 milliarder dollar (6374 milliarder kroner).

Kursen på Apple er i år steget med 17,5 procent. Men det er fortsat sydkoreanske Samsung, der er den største producent af smartphones. Apples smartphones er generelt meget dyrere end Samsungs produkter.

I andet kvartal havde Apple et overskud på 11,5 milliarder dollar.

- Vi er ovenud begejstret over at kunne melde om Apples bedste junikvartal nogensinde, og det er vores fjerde kvartal i træk med tocifret overskud, lød det fra Apples øverste chef, Tim Cook, da regnskabet for andet kvartal blev offentliggjort efter børslukning tirsdag.

/ritzau/Reuters