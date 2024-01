Apple skrotter Apple Watchs iltmåler for at omgå patenttvist

Apple fjerner iltmålerne i deres to urer Apple Watch 9 og Apple Watch Ultra 2 på det amerikanske marked.

Det oplyser selskabet onsdag i forbindelse med en længere tvist om rettighederne til den teknologi, der gør funktionerne med iltmåling mulig i urerne.

Tvisten startede i december, hvor Masimo, et andet techselskab, fik medhold fra USA's Internationale Handelskommission (ITC) i, at Apple krænkede Masimos patent på teknologien.

ITC beordrede et stop for importen af appleprodukterne med teknologien, som Masimo mente, at Apple havde kopieret.

Sent i december omgjorde en appeldomstol beslutningen fra ITC, men onsdag omstødte en højerestående appeldomstol netop den beslutning, hvilket betød, at Apple ikke må sælge ur med iltmåleren.

Globalt set udgør Apples smartwatch omkring en fjerdedel af alle solgte smartwatches.

Tvisten om iltmålerteknologien kan ende med at tage indtil næste år at få udredt, og det var på forhånd ventet fra analytikere, at Apple ville fjerne funktionen fra sine smartwatches.

Joe Kiani, som er stifter og administrerende direktør for Masimo, siger i en pressemeddelelse, at afgørelsen viser, at "selv de største og mest magtfulde firmaer skal respektere amerikanske opfinderes intellektuelle ophavsret".

Apple har tidligere hævdet, at det i virkeligheden er Masimo, som har hugget Apples teknologi og ikke omvendt.

Fra Apple lyder det, at Masimo misbruger det amerikanske retssystem til at give sig selv en fordel, når Masimo vil lancere dets eget smartwatch.

Apple Watches, som allerede er kommet i hænderne på kunderne, kommer ikke til at blive ramt af forbuddet.

Det gælder heller ikke Apple Watches, som bliver solgt uden for det amerikanske marked - for eksempel i Europa.

/ritzau/Reuters