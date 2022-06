Apple vil lade dig redigere sendte beskeder

Hvis du har skrevet noget dumt i en besked til din chef, eller en anden, og fortryder, så er der måske håb med en ny opfindelse.

I hvert fald siger den amerikanske IT-gigant Apple, at den i sit nye styresystem, IOS 16, gør det muligt at redigere i beskeder, du allerede har sendt fra din iPhone eller et andet Apple-produkt.

Der tilføjes en redigeringsknap på iMessage for allerede sendte beskeder.

Dermed slår Apple Twitter, der også menes at være på vej med den meget efterspurgte mulighed.

Apple præsenterer redigeringsknappen på sin såkaldte udviklingskonference, Apple's Worldwide Developers Conference 2022, mandag aften dansk tid.

Her præsenteres en stribe af de nye tiltag, der er i Apples produkter, i Cupertino i Californien, hvor kæmpeselskabet holder til.

IOS 16 ventes at komme ud til kunderne i efteråret.

Styresystemet indeholder også en lang række ændringer, hvor brugeren får større muligheder for at skabe sit eget udseende på skærmen med skrifttyper og farver.

Apple frisker også sit wallpaper op.

Hvis man synes, at man ikke lige har råd til at opdatere sin telefon eller tablet her i tider med inflation og prisstigninger, så er Apple klar med en løsning.

For Apple introducerer også en ændring i sin betalings-app Apple Pay.

Ændringen hedder Apple Pay Later, og her får en kunde mulighed for at dele sit køb op i fire rater.

Der er ingen renter.

/ritzau/Reuters