Arabisk landsby fejrer palæstinensisk kvindes valgsejr i USA

En stolt onkel i Mellemøsten siger, at Rashida Tlaibs valgsejr i USA vil blive fejret på hele Vestbredden.

Rashida Tlaib blev tirsdag sammen med en anden kvinde de første muslimske kvinder, der er valgt ind i USA's kongres. Det fejres dagen derpå af hendes familie på den israelsk-besatte vestbred.

Tlaibs slægtninge kommer fra landsbyen Beit Ur al-Foqa. Her blev hendes valgsejr i delstaten Michigan fejret med stolthed.

Fra begyndelsen af januar tages Rashida Tlaib, der er demokrat, i ed som medlem af Repræsentanternes Hus i Washington.

Hendes onkel Bassam Tlaim, der bor i landsbyen på Vestbredden, er meget glad for niecens succes.

- Familien, landsbyen og hele regionen er alle stolte, siger han.

Han fortæller, at hans 42-årige niece planlægger at møde op i en palæstinensisk klædedragt og have en koran med sig, når hun tages i ed i Repræsentanternes Hus.

Han regner med, at niecen "vil tjene den palæstinensisk sag" i hendes nye rolle som amerikansk lovgiver.

Rashida Tlaibs mor stammer fra Vestbredden. Begge forældre er palæstinensiske indvandrere, og deres datter er født i USA.

Den anden muslimske kvinde, som blev valgt ind i Kongressen tirsdag, var Ilhan Omar fra delstaten Minnesota. Hun kom til USA som flygtning fra Somalia.

/ritzau/AP