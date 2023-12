Arabisk rundkredsmøde skal bryde dødvande på klimatopmøde

Formanden for COP28, Sultan Al Jaber, er utilfreds med langsomt tempo og manglende fremgang i forhandlingerne på klimatopmødet.

Derfor har han indkaldt alle landes ledere til en traditionel arabisk rundkreds, "majlis".

- Jeg har besluttet at give alle ministre, delegationsledere og forhandlere andre omgivelser. Jeg vil tage dem ud af miljøet og give dem en ny mulighed for at engagere sig med hinanden i et åbent og gennemsigtigt miljø, siger han på et pressemøde på COP28.

- Så jeg har indkaldt alle til at slutte sig til mig i en ”majlis” for at komme ud med en større forståelse af de presserende problemer.

Majlis er normalt kendt som en form for råd, hvor et samfunds ledere og interessenter mødes for at udveksle synspunkter.

Der er ikke adgang for pressen til rundkredsmødet, men det er muligt at se det på en livestream.

Her står Sultan Al Jaber i midten af en stor rundkreds, hvor verdenssamfundets ministre sidder på stole omkring ham og lytter.

Efterfølgende trådte EU's klimakommissær Wopke Hoekstra ind i midten for at sige sin bid.

Sultan Al Jaber har givet alle verdens lande og forhandlere et opdrag til samlingen.

De må ikke komme med forberedte erklæringer, der skal læses op. I stedet skal de være klar med løsninger på, hvordan parterne kan blive enige i nye kompromisser.

Det er særligt spørgsmålet om udfasning af fossil energi, der deler landene.

Her sagde Sultan Al Jaber, fremgangen i forhandlingerne går for langsomt.

Han er stålsat fokuseret på at levere den første COP, der vedtager formuleringer om fossile brændstoffer.

- Jeg har gentagne gange opfordret alle parter til at blive enige om sprog om fossile brændstoffer.

- Jeg vil have alle til at vise fleksibilitet for at finde fælles grund.

Klimatopmødet skal officielt afsluttes den 12. december.

- Tiden er komme til at skifte gear og levere.

