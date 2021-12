Arabiske emirater rykker weekenden til lørdag og søndag

De Forenede Arabiske Emirater rykker sin officielle weekend til at ligge lørdag og søndag og indfører samtidig en 4,5 dages arbejdsuge.

Det skriver det statslige nyhedsbureau WAM.

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2022.

Hidtil har det hovedsageligt muslimske land haft sin officielle weekend fredag og lørdag. Ændringen betyder, at fredag, hvor landets muslimer traditionelt samles i fredagsbøn, bliver en halv arbejdsdag.

- De Forenede Arabiske Emirater er det første land, der introducerer en national arbejdsuge, der er kortere end den globale arbejdsuge på fem dage, lyder det fra det statslige nyhedsbureau.

De Forenede Arabiske Emirater, der blandt andet omfatter emiraterne Abu Dhabi og Dubai, er et centrum for handel og turisme på Den Arabiske Halvø.

Ændringen af weekenddagene skal være med til at gøre det mere interessant for udlændinge at foretage investeringer i landet.

Det skal "sikre problemfri handel og økonomiske transaktioner med lande, der følger en weekend fra lørdag til søndag", siger regeringen i en udtalelse.

Fredag er en fridag i mange muslimske lande.

Ifølge regeringen i De Forenede Arabiske Emirater bliver fredag fremover en halv arbejdsdag, hvor man arbejder frem til klokken 12.

Landet har tidligere blandt andet gjort det nemmere at få langtidsvisum og lempet regler om at bo sammen inden ægteskab og om alkohol. Det skal også være med til at tiltrække internationale ansatte og virksomheder.

De Forenede Arabiske Emirater består af i alt syv emirater. Det ligger på den østlige del af Den Arabiske Halvø og grænser op til Saudi-Arabien og Oman.

/ritzau/Reuters