Arabiske stater kræver våbenhvile og stop for belejring af Gaza

En lang række stater i Mellemøsten opfordrer til øjeblikkelig våbenhvile i Gaza og til, at fordrivelsen af civile i det palæstinensiske område ophører.

Det oplyser Den Arabiske Liga, der består af 22 arabiske stater, i en fælles udtalelse efter et topmøde torsdag i Bahrain.

- Vi kræver øjeblikkelig og permanent våbenhvile i Gaza, stop for alle forsøg på tvungen flytning, ophør af alle former for belejring og uindskrænket adgang til nødhjælp, siger landene i Den Arabiske Liga.

Det er første gang siden november sidste år, at sammenslutningen samles ved et ekstraordinært topmøde. Ved topmødet i november fordømte Den Arabiske Liga Israel for "barbariske handlinger" i Gaza.

Flere omgange af våbenhvileforhandlinger har været i gang under krigen.

I slutningen af november lykkedes det Israel og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas at blive enige om en våbenhvile, der varede seks dage.

Siden er det ikke lykkedes.

Den seneste tid har repræsentanter for Israel og Hamas samt mæglerne USA, Qatar og Egypten ellers været samlet i Egyptens hovedstad, Kairo, i forsøget på at nå til aftale om både våbenhvile og løsladelse af gidsler i Gaza.

Så sent som lørdag sagde USA's præsident, Joe Biden, at en aftale om våbenhvile kunne lande allerede søndag.

/ritzau/AFP