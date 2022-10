Arabiske stemmer kan blive tungen på vægtskålen ved det israelske valg

Tidligere premierminister Benjamin Netanyahu vil forsøge at gøre comeback, når israelerne tirsdag går til valg for femte gang på fire år

Wassim rynker først på næsen, da samtalen i hans nyåbnede Haifa-kiosk lander på tirsdagens israelske parlamentsvalg. Han tager en dyb indånding og ser tomt frem for sig. Så hæver han skuldrene, slår en anelse ud med armene og siger, at han ikke har tænkt sig at stemme.

Wassim, der ikke ønsker sit fulde navn i avisen, hører til de 40 procent af palæstinensere med israelsk statsborgerskab, som ifølge en nylig undersøgelse foretaget af dagbladet Yediot Aharonot ikke vil stemme på tirsdag. Det til trods for, at Israels arabiske mindretal spås at blive den faktor, der bestemmer, om den siddende centrum-venstre-regering eller tidligere premierminister Benjamin Netanyahu vil få flertal til at danne regering, når valget er overstået.