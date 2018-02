Arafat i sigtekornet: Israel var klar til at ofre civile for at få ram på PLO-lederen

Israels efterretningstjenester, specialstyrker og flyvevåben forsøgte i årevis at likvidere den palæstinensiske leder Yasser Arafat. Som forsvarsminister var Ariel Sharon villig til at ofre civile liv, men officerer med moralske kvaler standsede flere gange operationerne i sidste øjeblik, afslører ny bog

Israel er aldrig veget tilbage for at dræbe sine modstandere. Det var – og er stadig – en væsentlig del af den israelske doktrin, at dræber man en fjendeleder, er det ikke kun en symbolsk, men også en strategisk handling, en nødvendig del af kampen mod en bitter modstander. Intet andet vestligt land har siden Anden Verdenskrig dræbt så mange af sine fjender ved likvideringer og målrettede drab som Israel.