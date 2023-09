Arbejdere truer med første brede strejke mod motownfabrikker

En større konflikt ulmer i den nordlige del af USA, hvor arbejdere på de legendariske bilfabrikker i Detroit har krævet mere i løn og bedre arbejdsvilkår igennem længere tid.

Onsdag aften lokal tid siger arbejdernes fagforening, UAW's, præsident, Shawn Fain, at man nu sandsynligvis vil ramme de tre store amerikanske fabrikanter med en hidtil uset stor strejke.

- Hvis vi gerne vil vinde, er vi formentlig nødt til at tage affære, siger han.

- Vi forbereder os på at ramme disse firmaer på en måde, som de aldrig har set før.

De tre store bilfabrikanter i USA er Ford Motors, General Motors og Stellantis, som blandt andet ejer bilmærket Chrystler.

De hører alle hjemme i Detroit, der på grund af industrien i 1960'erne fik tilnavnet Motown - en sammentrækning af de to engelske ord motor og town.

Shawn Fain understreger, at UAW ikke er ved at planlægge en strejke, hvor samtlige ansatte udvandrer fra fabrikkerne. Ikke desto mindre vil en koordineret strejke mod alle tre bilgiganter være en historisk stor strejke i den amerikanske bilindustri.

Fagforeningens nuværende overenskomst udløber torsdag aften klokken 23.59 lokal tid i Detroit.

Forhandlinger om en ny er gået i hårdknude, efter at fagforeningen har fremsat krav som en 32-timers arbejdsuge, en 40 procents lønstigning, en pensionsordning og en række andre frynsegoder.

Ford har ifølge Shawn Fain foreslået en 20 procents lønstigning. General Motors har foreslået 18 procent, mens Stellantis har foreslået 17,5 procent. Det er et nøk fra tidligere forslag fra fabrikanterne, men stadig et godt stykke under arbejdernes krav.

Ford advarer om, at bilindustriens fremtid kan være på spil, hvis en aftale ikke kommer i hus.

- Lad os gøre alt, hvad vi kan for at undgå et katastrofalt resultat, lyder det fra bilgiganten.

Ifølge tænketanken Anderson Economic Group, som ligesom Detroit ligger i delstaten Michigan, kan en strejke mod de tre fabrikanter give forsyningsproblemer for biler og ende med at koste over fem milliarder dollar. Det svarer til 34,8 milliarder danske kroner.

USA's præsident, Joe Biden, har opfordret alle parterne til at blive ved forhandlingsbordet og komme frem til en "win-win-aftale, som beholder arbejderne i hjertet af USA's fremtidige bilindustri".

Ifølge Liz Schuler, som er præsident for det amerikanske fagforbund AFL-CIO, ønsker fabriksarbejderne ikke at gå i strejke, men "kan se sig nødsaget til det for at komme frem til en retfærdig aftale".

Hun påpeger, at der allerede har været over 200 strejker i USA i år.

- Det er, fordi økonomien er gået i stykker. Arbejderne er trætte af det, siger hun.

/ritzau/Reuters