Årets største asteroide nærmer sig Jorden søndag

På trods af dens størrelse kan man ikke se asteroiden med det blotte øje, når den flyver forbi Jorden søndag.

Den største asteroide, der ventes at komme nogenlunde tæt på Jorden i år, flyver forbi søndag. Det oplyser det amerikanske rumagentur, Nasa, på sin hjemmeside.

Der er tale om en asteroide med navnet "2001 FO32", som fylder omkring en kilometer i diameter. Når den er tættest på omkring klokken 17.00 dansk tid, vil den være cirka to millioner kilometer væk fra Jorden.

Det er 5,3 gange afstanden mellem Jorden og Solen.

- Det sker dagligt, typisk også flere gange, at der kommer asteroider meget tættere på Jorden. Men asteroider af denne her størrelse er ikke noget, der sker hver eller hver anden dag.

- De fleste asteroider, der kommer tæt på Jorden, er måske 10-40 meter i diameter, siger astrofysiker og chefkonsulent Michael Linden-Vørnle fra DTU Space.

Når en asteroide kommer så tæt på som i dette tilfælde, vil det være muligt med teleskoper fra Jorden at lære mere om asteroiderne selv og om solsystemets opbygning, fortæller astrofysikeren.

- Asteroider er rigtig interessante, fordi det er byggeaffald fra dengang, solsystemet blev dannet fra cirka 4,6 milliarder år siden.

- Så ved at studere asteroiderne og den måde, de er opbygget på - den måde, de bevæger sig på - kan vi sådan set spole filmen tilbage og lære noget mere om, hvordan vores solsystem faktisk er blevet dannet og har udviklet sig.

- På den måde er de utroligt værdifulde, samtidig med at de kan være en trussel, siger Michael Linden-Vørnle.

Truslen ligger i, forklarer astrofysikeren, at asteroider, potentielt kan støde sammen med Jorden, hvis de kommer tættere på Jorden end 7,5 millioner kilometer og er større end 100 meter i diameter.

Derfor bliver de kategoriseret som "potentielt farlige objekter".

Der er dog ikke noget farligt i tilfældet med denne asteroide, fortæller Michael Linden-Vørnle.

Mens det vil være muligt for eksperter at studere asteroiden på dens rejse, bliver det dog ikke muligt at se asteroiden med det blotte øje, siger han.

- Selv om den er en kilometer stor, så er den så langt væk, at det kræver større teleskoper for at se den.

/ritzau/