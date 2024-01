Argentinas præsident advarer mod socialisme i Europa

Argentinas nye liberale præsident, Javier Milei, vakte opsigt på det økonomiske topmøde i Davos onsdag, da han advarede den globale politiske og økonomiske elite om en farlig udvikling i Europa.

- Jeg er her i dag for at fortælle jer, at Vesten er i fare, sagde han og advarede efterfølgende mod "socialisme og radikal feminisme."

Den kapitalistiske Milei støtter det frie markeds uhindrede udfoldelse. Han er på sin jomfrurejse i præsidentembedet, og han priste onsdag iværksættere som "helte", da han talte ved det økonomiske topmøde i Davos i Schweiz.

- Fri markedskapitalisme er det eneste alternativ til fattigdom, sagde han.

- Vesten er i fare, fordi de, som skulle beskytte Vestens værdier, er præget af en vision, som ubønhørligt vil føre til socialisme og dermed fattigdom.

Den 53-årige argentinske leder, som er blevet sammenlignet med Donald Trump, sagde, at virksomhedsledere, ikke skal være bange for den "politiske kaste" og "parasitterne, som lever af staten". - Staten er ikke løsningen. Staten er problemet, sagde Milei og tilføjede:

- I er de sande helte i denne historie. I skal vide, at I fra nu af kan regne med Argentina, som en betingelsesløs allieret.

Milei råbte "leve friheden" til sidst i sin tale.

Mileis økonomiske reformer har skabt store spændinger i hjemlandet. Mellem jul og nytår gik tusindvis på gaden i det sydamerikanske land for at vise deres utilfredshed med præsidentens politik.

Milei blev i november valgt som ny præsident i Argentina, som kæmper med den værste økonomiske krise i årtier. To femtedele af Argentinas befolkning lever i fattigdom.

