Argentinere demonstrerer mod Mileis økonomiske chokterapi

Tusindvis af mennesker var onsdag på gaden i Argentinas hovedstad, Buenos Aires, for at demonstrere mod landets nye regerings økonomiske politik.

Den argentinske præsident, Javier Milei, der tidligere på måneden overtog posten, har lovet at skære ned på de offentlige udgifter.

Han har nu annonceret en plan for reformering af økonomien.

Han har også lovet at slå hårdt ned på demonstrationer, hvilket kan føre til et opgør med grupper, der har lovet at modsætte sig den såkaldte chokterapi, som Milei har lovet at give den argentinske økonomi.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sidste uge annoncerede den nye præsident, at han ville nedskrive den argentinske valuta med 64 procent, skære i offentlig understøttelse og lukke nogle af regeringens ministerier.

Han sagde, at det var nødvendigt for at adressere Argentinas akutte økonomiske krise.

Politiet var talstærkt til stede, da demonstranterne onsdag gik mod Plaza de Mayo foran præsidentpaladset. Pladsen er et historisk vigtigt mødested for demonstranter, der kræver flere penge til de fattige.

Onsdagens demonstration var ført an af grupper, der repræsenterer arbejdsløse.

Myndigheder dirigerede demonstranterne væk fra vejene og op på fortovet, så trafikken kunne passere.

- Det er en fredelig mobilisering. Vi ønsker ingen form for konfrontation. Vi ønsker ingen form for sammenstød, siger Eduardo Belliboni, der leder den venstreorienterede gruppe Polo Obrero, som indkaldte til demonstrationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdagens planlagte march kommer, efter at Mileis nyudnævnte sikkerhedsminister i sidste uge præsenterede en protokol, der har til formål at bevare den offentlige orden.

Den giver blandt andet føderale styrker tilladelse til at forhindre demonstranter i at holde forstyrrende demonstrationer, hvor veje blokeres.

Nogle grupper mener, at den nye protokol går for langt og kompromitterer retten til at demonstrere.

Regeringen sagde mandag, at folk, der blokerer gaden, kan miste retten til offentlige ydelser.

/ritzau/Reuters