Argentinere vil have domstole til at standse præsidents reformer

Demonstranter i Argentina kræver, at domstole griber ind for at annullere et dekret, som landets nyvalgte præsident, Javier Milei, forsøger at få vedtaget.

Onsdag var tusindvis af mennesker på gaden i den argentinske hovedstad, Buenos Aires for at demonstrere mod dekretet, som indeholder omfattende økonomiske reformer.

Demonstrationen fandt sted på opfordring af fagforeninger, der mener, at dekretet vil forringe beskyttelse af arbejdstagere og forbrugere.

Javier Milei sendte onsdag en lovpakke til godkendelse i parlamentet, som skal gøre dekretet gældende.

Kongressen i Argentina mødes i denne uge ekstraordinært for at overveje planen.

Dekretet vil ændre eller ophæve over 350 økonomiske love i det sydamerikanske land.

Blandt andet vil dekretet afskaffe et prisloft over husleje, fjerne visse regler for beskyttelse af arbejdstagere og skrotte love, der beskytter forbrugere mod prisstigninger.

Inflationen i Argentina har forbigået 160 procent på årsbasis, og antallet under fattigdomsgrænsen har passeret 40 procent.

En række borgergrupper indgav lørdag en begæring til en domstol, om at dekretet bliver erklæret forfatningsstridigt.

Under onsdagens demonstration bar demonstranterne argentinske flag og plakater med ordene: "Fædrelandet er ikke til salg".

- Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved præsident Mileis legitimitet, men vi vil have at han respekterer magtfordelingen, sagde byggefagforeningsleder Gerardo Martinez under marchen.

- Arbejdstagere er nødt til at forsvare deres rettigheder, når der er en forfatningsstridighed.

Efter demonstrationen var afsluttet fortsatte små, spredte grupper med at konfrontere politiet. Ifølge lokale medier blev syv personer anholdt.

Javier Milei blev taget i ed som Argentinas præsident 10. december.

Siden har hans regering blandt andet devalueret den argentinske valuta, pesoen, med over 50 procent. Den har også lovet at skære kraftigt i statstilskud til brændstof og transport fra januar.

Mileis højreorienterede parti, Libertad Avanza, hvis navn kan oversættes til frihed vinder frem, sidder efter valget i november på 40 ud af 257 sæder i parlamentets underhus samt 7 ud af 72 pladser i overhuset.

Medmindre begge dele af Kongressen stemmer for at skrotte planen i dens helhed, vil dekretet træde i kraft fredag.

/ritzau/AFP