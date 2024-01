Argentinsk domstol bremser dele af Mileis udskældte økonomireform

En argentinsk domstol har onsdag suspenderet ændringer af landets beskæftigelseslove, som udgjorde en del af præsident Javier Mileis økonomiske reformer.

Argentinas største fagforening har kritiseret lovændringerne for at ville undergrave grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Herunder retten til at strejke og til at holde barselsorlov.

Det er dommere ved en appeldomstol, som har sat en foreløbig stopper for lovændringerne.

Ændringerne ville blandt andet betyde, at nyansattes prøvetid på en ny arbejdsplads forlænges fra tre til otte måneder, og at kommende forældre får kortere barselsorlov.

De ville også forringe forskellige kompensationer, som argentinske lønmodtagere kan få i dag.

Dommer Alejandro Sudera, som var med til at lave kendelsen, har sat spørgsmålstegn ved lovændringernes "nødvendighed" og "uopsættelighed".

Ændringerne er suspenderet, indtil det argentinske parlament kan foretage en fyldestgørende vurdering af dem, lyder det.

Nogle af tiltagene virker ifølge Sudera til at være "undertrykkende" og til at skulle straffe lønmodtagerne.

Mellem jul og nytår gik tusindvis på gaden i det sydamerikanske land for at vise deres utilfredshed med Mileis reformer.

Javier Milei blev valgt som ny præsident i Argentina i november. Han har vakt opsigt med sin ukonventionelle og højreorienterede politik.

Milei har begrundet sin reform af blandt andet arbejdsmarkedet med, at Argentina står i en alvorlig økonomisk krise. Og staten har brug for at spare.

Argentina kæmper med den værste økonomiske krise i årtier og en inflation, der har sat kursen mod 200 procent.

To femtedele af Argentinas befolkning lever i fattigdom, og med den nye præsidents reformforslag er der risiko for, at flere får svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.

/ritzau/AFP